A Polistena rischio chiusura per il reparto di anestesia e rianimazione
A Polistena si intensificano le preoccupazioni riguardo al futuro del reparto di anestesia e rianimazione dell’ospedale. La possibile chiusura di questa unità rappresenta un problema importante per la comunità, che si trova a dover affrontare incertezze sulla continuità dei servizi sanitari essenziali. La situazione richiede attenzione e un’analisi accurata per garantire la tutela della salute pubblica nel territorio.
Cresce la preoccupazione a Polistena per il futuro del reparto di anestesia e rianimazione dell’ospedale di Polistena. A lanciare l’allarme è il sindaco Michele Tripodi che in una nota pubblicata sul sito del Comune, parla di “una situazione critica e di una possibile chiusura imminente del. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
