A Ostuni si chiude l' undicesima edizione della mostra Il mio Presepe
Domenica 4 gennaio 2026 si svolgerà a Ostuni la cerimonia di chiusura dell’undicesima edizione della mostra “Il mio Presepe”. L’evento si terrà presso l’istituto comprensivo “Pessina-Vitale-Barnaba” e rappresenta un’occasione per valorizzare le tradizioni natalizie della città. La mostra, curata dall’associazione “Ostuni è”, invita i visitatori a scoprire le diverse interpretazioni del presepe attraverso le opere esposte.
OSTUNI - Si terrà domenica 4 gennaio 2026, presso l'istituto comprensivo "Pessina-Vitale-Barnaba" di Ostuni, la chiusura dell'undicesima edizione della mostra "Il mio Presepe", a cura dell'associazione "Ostuni è.", in collaborazione con il Meic Gruppo di Ostuni, Lo Scudo, Giornale di Puglia e.
Ostuni, domenica 4 gennaio la chiusura dell'undicesima edizione della mostra "Il mio Presepe" con un momento di letture augurali - Durante questa serata, alle ore 18, si terrà un momento con letture augurali dedicate ai presepi, al Natale e al nuovo anno. giornaledipuglia.com
Ostuni celebra il Natale con l’undicesima edizione della mostra “Il mio Presepe” - Dal 24 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026 all’Edificio Pessina un viaggio nell’arte presepiale tra tradizione, creatività e materiali di riciclo ... ostuninotizie.it
