A Monza la fiaccolata per la pace | in piazza contro le guerre

A Monza, si svolge una fiaccolata per la pace organizzata dal Pd locale, in risposta alle recenti tensioni internazionali e all’attacco degli Stati Uniti contro il Venezuela. L’evento vuole essere un momento di riflessione e di solidarietà, promuovendo il dialogo e la pace tra le nazioni. La manifestazione si svolge in piazza, coinvolgendo cittadini e rappresentanti delle istituzioni in un gesto di vicinanza e speranza.

Monza scende in piazza contro le guerre. A poche ore dall'attacco degli Stati Uniti contro il Venezuela il Pd di Monza organizza una fiaccolata per la pace. L'appuntamento è per lunedì 5 gennaio alle 18 con partenza da largo Mazzini e con arrivo in piazza Roma, davanti all'Arengario.

Monza risponde all’appello. Piazza piena per la pace - Nel cuore della città, in piazza Citterio, gremita ieri di cittadini e associazioni, si è svolta la manifestazione indetta dalla Cgil Monza e Brianza in sostegno ... ilgiorno.it

La mobilitazione delle coscienze. Monza in piazza contro la guerra - La Brianza si mobilita per la pace e lo fa scendendo in piazza, dando voce a un sentimento di indignazione e speranza che attraversa la società civile. ilgiorno.it

