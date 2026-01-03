A Montalbano di Fasano Tutti in piazza a salutare la Befana
Il 5 gennaio 2026, a Montalbano di Fasano, l’associazione “Gli amici di Giùàannèedd” organizza l’evento “Tutti in piazza a salutare la Befana”. L’iniziativa, promossa dall’associazione teatrale amatoriale, prevede un momento di convivialità e tradizione in piazza, coinvolgendo la comunità locale. Un’occasione per condividere un momento di festa e consolidare il legame con le tradizioni popolari del territorio.
FASANO - L'associazione teatrale amatoriale in vernacolo e non “Gli amici di Giùàannèedd” di Montalbano di Fasano, presieduta da Mina Schiavone, organizza a Montalbano per lunedì 5 gennaio 2026 l'iniziativa “Tutti in piazza a salutare la Befana”.A partire dalle 19.00 in piazza della Libertà a. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
