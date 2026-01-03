A Milano sono iniziati i saldi invernali

A Milano sono iniziati i saldi invernali, segnando l’inizio di un periodo di offerte e promozioni. Dopo le festività natalizie, clienti e negozianti si preparano a questa consueta occasione di shopping, con sconti che interessano diversi settori. La prima giornata di saldi rappresenta un’opportunità per rinnovare il guardaroba e approfittare delle promozioni, nel rispetto delle normative vigenti e con un’attenzione particolare alle esigenze di chi cerca qualità e convenienza.

A Milano il primo sabato dell'anno fa rima con saldi. Le svendite, dopo la corsa per gli acquisti di Natale, sono iniziate proprio nella mattinata di sabato 3 gennaio. Nella Città metropolitana riguardano potenzialmente 944 mila famiglie con una stima di acquisto medio a famiglia di 390 euro

Milano, scattano oggi i saldi infernali: sconti fino al 3 marzo. «Ma il Black friday ha rovinato gli affari» - Confcommercio: sconti in media del 30 per cento, le famiglie spenderanno 400 euro. msn.com

