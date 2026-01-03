A Marina di Pisa torna il tuffo di befana per sensibilizzare alla donazione del sangue
Il 6 gennaio a Marina di Pisa si svolge la 18ª edizione del tradizionale Tuffo di Befana, un evento che coinvolge tutta la comunità. Questa iniziativa, oltre a offrire un momento di convivialità, mira a sensibilizzare sulla donazione del sangue. Un’occasione per unire divertimento e solidarietà in un contesto autentico e partecipato.
Torna martedì 6 gennaio il tradizionale appuntamento con il 'Tuffo di Befana' a Marina di Pisa. Giunto alla sua 18° edizione, costituisce un evento atteso da grandi e piccini. L’iniziativa, organizzata da Avis Comunale di Pisa in collaborazione con Amici del Mare di Livorno, Croce Rossa italiana. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Leggi anche: Università, alla Sapienza primo corso in Italia sulla donazione del sangue
Leggi anche: Torna a Pisa la rievocazione della befana del vigile urbano e del Vespa Club
Tuffo di Befana 2026; Torna il Tuffo di Befana a Marina; Torna il Tuffo di Befana a Marina; Torna il Tuffo di Befana. Attese centinaia di persone per il bagno a Marina.
A Marina di Pisa torna il tuffo di befana per sensibilizzare alla donazione del sangue - L'iniziativa, che vede il 'gemellaggio' con gli Amici del Mare di Livorno, giunge alla sua diciottesima edizione. pisatoday.it
Tuffo di Befana, torna l’appuntamento con il tradizionale bagno a Marina di Pisa - Martedì 6 gennaio torna il tradizionale appuntamento con il “Tuffo di Befana” a Marina di Pisa. gonews.it
Torna il Tuffo di Befana. Attese centinaia di persone per il bagno a Marina - L’assessore Pesciatini: "Un momento di condivisione basato sul dono". msn.com
Una vita dedicata alla cultura tra Napoli, Milano e Marina di Pisa Centotre anni per la signora Clara De Vicariis - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.