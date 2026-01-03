A Madonna dell' Acqua approvato il progetto per il polo scolastico 0-6

L’amministrazione comunale di San Giuliano Terme ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per il nuovo Polo scolastico 0-6 anni a Madonna dell’Acqua. L’intervento riguarda l’ex scuola primaria e rappresenta un passo importante per lo sviluppo dei servizi educativi nel territorio, garantendo spazi adeguati per l’infanzia e consolidando l’offerta formativa per le future generazioni.

Un passo decisivo per la comunità di Madonna dell'Acqua e per tutto il territorio comunale. L’amministrazione comunale di San Giuliano Terme ha approvato infatti il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione del nuovo Polo per l'Infanzia 0-6 anni presso l'ex scuola primaria di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

