A Italiano serve un Santi subito Il gol perduto e il modello Lautaro Castro ha una notte per ritrovarsi
Il Bologna di Vincenzo Italiano si prepara a riprendere il suo cammino, con Santiago Castro alla ricerca di una prestazione convincente. Dopo la rete segnata a San Siro il 15 gennaio 2025, l’attaccante ha l’opportunità di ritrovare fiducia e continuità. Una notte importante per Castro e per il club, che desidera consolidare la propria posizione in classifica e tornare a esprimersi sui livelli attesi.
E’ chiamato a ripartire, il Bologna di Vincenzo Italiano. Cerca il rilancio Santiago Castro: luci accese su San Siro, dove l’argentino segnò il 15 gennaio 2025, all’interno di una sfida terminata 2-2 grazie anche alla rete di Emil Holm. Castro segnò l’iniziale vantaggio rossoblù, a cui risposero Dumfries e Lautaro Martinez, alias il ‘Toro’. In Argentina hanno dipinto Santi quale erede del numero 10 nerazzurro: non a caso tra i suoi soprannomi c’è pure quello di "Torito". I due hanno pure condiviso una convocazione in nazionale nel marzo scorso: maledetta nazionale, perché nel corso di quella convocazione un Castro in fase di esplosione rimediò un infortunio a un dito del piede che ne compromise la fase finale della scorsa stagione, comunque chiusa con un bilancio da 10 reti e 8 assist alla prima annata completa in serie A. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Uragano Castro su Parma. Gol di Barnabè dopo 13’’. Doppio Santi e Miranda portano il Bologna in alto
Leggi anche: Thuram Inter, il centravanti è pronto al rientro e Lautaro a caccia del gol perduto! Le ultime
Santo Stefano, perché si celebra subito dopo il Natale?; A Italiano serve un Santi subito. Il gol perduto e il modello Lautaro. Castro ha una notte per ritrovarsi.
A Italiano serve un Santi subito. Il gol perduto e il modello Lautaro. Castro ha una notte per ritrovarsi - Bologna è anche il duello nel duello tra Martinez e quello che in Argentina è ritenuto il suo erede. msn.com
Come si diventa Santi? Le tappe della canonizzazione: dalla morte ai miracoli - Il 7 settembre Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati sono stati proclamati santi: personaggi vissuti in tempi diversi, ma canonizzati nello stesso momento. rainews.it
Crans-Montana, l’ambasciatore italiano: “Serve tempo, molti corpi irriconoscibili” x.com
Lucca in Diretta. . “Serve competenza per governare bene”: Forza Italia apre nuove sedi e nomina Calluso commissario a Porcari ---> https://www.luccaindiretta.it/politica/2025/12/29/serve-competenza-per-governare-bene-forza-italia-apre-nuove-sedi-e-nomin - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.