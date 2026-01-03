Il Bologna di Vincenzo Italiano si prepara a riprendere il suo cammino, con Santiago Castro alla ricerca di una prestazione convincente. Dopo la rete segnata a San Siro il 15 gennaio 2025, l’attaccante ha l’opportunità di ritrovare fiducia e continuità. Una notte importante per Castro e per il club, che desidera consolidare la propria posizione in classifica e tornare a esprimersi sui livelli attesi.

E’ chiamato a ripartire, il Bologna di Vincenzo Italiano. Cerca il rilancio Santiago Castro: luci accese su San Siro, dove l’argentino segnò il 15 gennaio 2025, all’interno di una sfida terminata 2-2 grazie anche alla rete di Emil Holm. Castro segnò l’iniziale vantaggio rossoblù, a cui risposero Dumfries e Lautaro Martinez, alias il ‘Toro’. In Argentina hanno dipinto Santi quale erede del numero 10 nerazzurro: non a caso tra i suoi soprannomi c’è pure quello di "Torito". I due hanno pure condiviso una convocazione in nazionale nel marzo scorso: maledetta nazionale, perché nel corso di quella convocazione un Castro in fase di esplosione rimediò un infortunio a un dito del piede che ne compromise la fase finale della scorsa stagione, comunque chiusa con un bilancio da 10 reti e 8 assist alla prima annata completa in serie A. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - A Italiano serve un Santi subito. Il gol perduto e il modello Lautaro. Castro ha una notte per ritrovarsi

Leggi anche: Uragano Castro su Parma. Gol di Barnabè dopo 13’’. Doppio Santi e Miranda portano il Bologna in alto

Leggi anche: Thuram Inter, il centravanti è pronto al rientro e Lautaro a caccia del gol perduto! Le ultime

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Santo Stefano, perché si celebra subito dopo il Natale?; A Italiano serve un Santi subito. Il gol perduto e il modello Lautaro. Castro ha una notte per ritrovarsi.

A Italiano serve un Santi subito. Il gol perduto e il modello Lautaro. Castro ha una notte per ritrovarsi - Bologna è anche il duello nel duello tra Martinez e quello che in Argentina è ritenuto il suo erede. msn.com