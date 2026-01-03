A Fossacesia il concerto d' esordio del Coro Polifonico della città

L’amministrazione comunale di Fossacesia annuncia il concerto di esordio del Coro Polifonico cittadino, una formazione musicale creata da meno di due mesi. L’evento segna l’inizio di un percorso artistico volto a valorizzare il patrimonio culturale locale attraverso la musica corale. Il concerto rappresenta un momento importante per la comunità e per gli artisti coinvolti, sottolineando l’impegno della città nella promozione delle attività culturali.

L'amministrazione comunale di Fossacesia presenta il concerto di esordio e inaugurazione del Coro Polifonico della città di Fossacesia, realtà musicale nata da meno di due mesi e già protagonista di un percorso artistico di valore culturale e umano.Il concerto si terrà domenica 4 gennaio, alle. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

