A Edimburgo riapre il caffè di Harry Potter se sei fan del maghetto non puoi perderlo
A Edimburgo riapre l’Elephant House, il caffè famoso come il luogo di nascita della saga di Harry Potter. Situato nel cuore della città, questo locale conserva il suo fascino originale e rappresenta un punto di riferimento per i fan del maghetto. La riapertura permette di riscoprire un angolo simbolico della cultura letteraria, offrendo un’esperienza autentica nel contesto della capitale scozzese.
03Edimburgo consolida ulteriormente il proprio sodalizio con l’universo magico creato da JK Rowling. Nel pulsante centro della capitale scozzese ha riaperto i battenti l’ Elephant House, la caffetteria leggendaria riconosciuta globalmente come la culla dove ha preso vita la saga letteraria più amata. Dopo un’assenza forzata durata ben quattro anni, questo tempio del fantasy è tornato a ospitare viaggiatori internazionali, ravvivando il fascino di uno dei percorsi turistici più emblematici dell’intera Scozia. Questo evento non costituisce soltanto un ritorno alla quotidianità commerciale, ma assume un significato sentimentale profondo per chiunque desideri esplorare la città seguendo le tracce del giovane mago. 🔗 Leggi su Cultweb.it
