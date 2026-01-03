A Cremona ci sarà Brown ma Cheatham torna out E si teme un lungo stop

A Cremona, la sfida tra la squadra locale e la nostra si presenta con alcune assenze importanti. Brown sarà disponibile, mentre Cheatham rimane fuori, con il rischio di un lungo stop. La scelta di Dimitris Priftis sull’organico degli otto stranieri sarà fondamentale per affrontare la partita di domani, prevista alle 17:30. Un’occasione per valutare le possibili rotazioni e le strategie in vista di un match delicato.

Con un Brown in più nel motore, ma di nuovo senza Cheatham. Non avrà quindi problemi Dimitris Priftis a scegliere chi lasciare in tribuna degli otto stranieri a oggi in organico, nella delicata trasferta di domani a Cremona (fischio d’inizio ore 17,30). Oltre a Jamar Smith, ormai ai margini del team dal punto di vista tecnico – e in predicato di approdare alla Fortitudo, in A2, una volta che il sodalizio bolognese avrà sciolto le sue riserve – sarà out, per questioni fisiche, anche il citato Cheatham, che accusa un riacutizzarsi dell’edema nella zona del tendine d’Achille. "Con grande probabilità – ha affermato lo stesso tecnico greco nella conferenza stampa pregara – non sarà dei nostri contro la Vanoli, ma il punto è che anche in futuro potremmo avere problemi col suo utilizzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

