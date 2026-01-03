A che ora parte Sofia Goggia oggi nel gigante di Kranjska Gora 2025 | n di pettorale tv streaming

La prima manche del gigante femminile di Kranjska Gora 2025 si svolgerà sabato 3 gennaio alle ore 10. Sofia Goggia, con il pettorale numero N, sarà tra le atlete in gara. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva e disponibile in streaming, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire la competizione in tempo reale. Sono nove le azzurre in partenza in questa prima manche del Campionato del Mondo di sci alpino.

Saranno ben nove le azzurre al via della prima manche del gigante femminile di Kranjska Gora (Slovenia), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: domani, sabato 3 gennaio, l'azione scatterà alle ore 10.00, e saranno 62 le atlete al via, con 21 Paesi rappresentati. LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI SCI ALPINO ALLE 10.00 E ALLE 13.00 Salvo ritardi oppure interruzioni, Sofia Goggia partirà col pettorale numero 11 alle ore 10.17.30: la prima manche del gigante femminile di Kranjska Gora (Slovenia), infatti, inizierà alle ore 10.00 e le atlete dall'1 al 15 scatteranno a distanza di 1'45" l'una dall'altra.

Sofia Goggia pronta a dare una svolta alla propria stagione - La bergamasca inizia il 2026 con una tappa intermedia, il gigante di Kranjska Gora: l'obiettivo è migliorare ulteriormente la condizione. msn.com

