A che ora parte Anna Trocker oggi nel gigante di Kranjska Gora 2025 | n di pettorale tv streaming

Anna Trocker partecipa oggi al gigante femminile di Kranjska Gora, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026. La sesta azzurra in gara, con pettorale non ancora comunicato, scenderà in pista alle ore 10. La gara sarà trasmessa in diretta TV e streaming, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire l’intera manche.
L’ ultima delle nove azzurre al via della prima manche del gigante femminile di Kranjska Gora (Slovenia), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, sarà Anna Trocker: la prima manche scatterà alle ore 10.00, mentre la seconda run prenderà il via alle ore 13.00. LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI SCI ALPINO ALLE 10.00 E ALLE 13.00 Nella prima manche, salvo interruzioni, Anna Trocker partirà col 58 alle ore 11.11.00: la prima atleta scatterà alle 10.00, poi gli intervalli di partenza saranno, per i pettorali da 1 a 15 di 1’45”, da 16 a 30 di 1’30” e dal 31 in poi di 45”, inoltre ci saranno tre pause di 2’15” ciascuna dopo i pettorali 15, 22 e 30. 🔗 Leggi su Oasport.it
