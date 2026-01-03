Ecco gli orari e il calendario delle gare di sport invernali del 3 gennaio. La giornata include competizioni di sci alpino, come il gigante femminile a Kranjska Gora, e le sprint in tecnica classica del Tour de Ski in Val di Fiemme. Informazioni su programmazione TV e streaming sono disponibili per seguire gli eventi in diretta.

Oggi sabato 3 gennaio ci aspetta una ricca giornata di sport invernali. La Coppa del Mondo di sci alpino propone il gigante femminile di Kranjska Gora, mentre il Tour de Ski di sci di fondo proseguirà con le sprint in tecnica classica in Val di Fiemme. Da non perdere la Tournée dei Quattro Trampolini per gli amanti del salto con gli sci: sarà il turno delle qualificazioni a Innsbruck. La Coppa del Mondo di slittino sarà protagonista a Winterberg con le prime manche degli individuali e le gare di doppio, mentre a Sigulda ci sarà spazio per la Coppa del Mondo di bob. Da seguire anche lo slittino naturale (sport non olimpico, protagonisti i doppi a a Passeiertal) e lo sci freestyle con la prova di halfpipe a Calgary. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora gli sport invernali oggi: orari 3 gennaio, calendario gare, tv, streaming

