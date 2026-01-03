A Cefalù buche e cadute Turdo | Indispensabili gli interventi di manutenzione

Durante la discussione sul bilancio di previsione 2026–2028 a Cefalù, Turdo ha sottolineato l’importanza di interventi di manutenzione per le strade, evidenziando come buche e cadute rappresentino un problema crescente. In quell’occasione, aveva presentato un emendamento per destinare 30 euro a iniziative di miglioramento, evidenziando la necessità di interventi tempestivi e pianificati per garantire sicurezza e decoro urbano.

