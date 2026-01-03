A 16 anni pesta un disabile e la fidanzata fa un video le immagini finite per vanto sui social | Aveva incrociato il suo sguardo

Il 2 gennaio, in via Umberto I a Trani, si è verificata una violenta aggressione ai danni di un uomo disabile, ripresa e condivisa sui social dalla fidanzata dell'aggressore. Le immagini sono diventate oggetto di attenzione pubblica e indagini. I Carabinieri hanno prontamente identificato l’autore dell’evento, facendo chiarezza su quanto accaduto.

I Carabinieri hanno individuato l’autore della brutale aggressione avvenuta nel pomeriggio di venerdì 2 gennaio in via Umberto I, nel centro di Trani. Si tratta di un ragazzo di 16 anni che ha preso di mira un 33enne con disabilità per un motivo apparentemente futile: l’uomo avrebbe guardato o probabilmente avrebbe salutato la sua fidanzata. La stessa ragazza, anch’essa minorenne, avrebbe poi ripreso la scena con il cellulare pubblicandola su TikTok, prima che il video venisse rimosso insieme all’intero profilo. La posizione del giovane è ora al vaglio della Procura per i Minorenni, mentre le indagini proseguono per identificare eventuali altri responsabili. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Sui social le immagini dell'incendio al bar Le Constellation di Crans-Montana IL VIDEO Leggi anche: VIDEO / Yamal e la fidanzata Nicki Nicole innamoratissimi sui social Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. A 16 anni pesta un disabile e la fidanzata fa un video, le immagini finite per vanto sui social: «Aveva incrociato il suo sguardo» - Il tentativo della vittima di nascondere l'accaduto per paura e poi la denuncia convinto dai genitori ... open.online Picchia un disabile perché “aveva guardato la mia fidanzata”: denunciato un 16enne a Trani - Il brutale pestaggio di un 33enne è stato filmato e diffuso sui social. altarimini.it

Prima giornata della festa per i 100 anni della Sezione Nautica San Jacopo 1925 insieme ai ragazzi delle scuole #GareRemiereCittàDiLivorno - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.