3 gennaio Madonna del Rosario di Maropati | dal quadro sgorga sangue per 40 anni

Il 3 gennaio a Maropati, in Calabria, si ricorda un evento particolare legato alla Madonna del Rosario. Il quadro raffigurante la Madonna ha mostrato, per circa quarant’anni, delle lacrime di sangue, attirando l’attenzione di fedeli e curiosi. Questa vicenda ha suscitato interesse e discussioni nella comunità locale, mantenendo vivo il ricordo di un episodio che ha segnato la storia religiosa del paese.

È successo a Maropati, in Calabria. Il quadro che raffigura la Madonna del Rosario ha versato lacrime di sangue per quarant’anni. Le analisi hanno confermato che si trattava di sangue umano. A circa 12 chilometri dalla stazione ferroviaria e dall’autostrada di Rosarno (nella piana di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria) si trova Maròpati,. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - 3 gennaio, Madonna del Rosario di Maropati: dal quadro sgorga sangue per 40 anni Leggi anche: Supplica alla Madonna di Pompei, in migliaia al Santuario per i 150 anni della Discesa del Quadro Leggi anche: Madonna di Pompei, in migliaia per i 150 anni del quadro della Vergine. Celebrazioni affidate a Leone XIV e al cardinale Parolin Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Pompei, si rinnova la tradizione dell'omaggio floreale alla Madonna del Rosario; L’Anno Nuovo al cinema; Il Rosario da Lourdes – 2 gennaio 2026; Capri accoglie le reliquie di Santa Bernadette e l’immagine pellegrina della Madonna di Lourdes. 3 gennaio, Madonna del Rosario di Maropati: dal quadro sgorga sangue per 40 anni - Il mistero della Madonna del Rosario di Maropati: in Calabria, un quadro ha versato lacrime di sangue per quarant’anni. lalucedimaria.it

Le esequie funebri si terranno mercoledì 7 gennaio alle ore 15.30 presso il Santuario della Madonna della Navicella, in località Ridotto Madonna, a Chioggia. - facebook.com facebook

1° gennaio, Maria Santissima Madre di Dio. Miriana Lallo, Madonna della grotta. Olio su tavola, 90x70 cm, 2025. #EccellentiPittori x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.