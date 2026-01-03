3 gennaio Madonna del Rosario di Maropati | dal quadro sgorga sangue per 40 anni

Il 3 gennaio a Maropati, in Calabria, si ricorda un evento particolare legato alla Madonna del Rosario. Il quadro raffigurante la Madonna ha mostrato, per circa quarant’anni, delle lacrime di sangue, attirando l’attenzione di fedeli e curiosi. Questa vicenda ha suscitato interesse e discussioni nella comunità locale, mantenendo vivo il ricordo di un episodio che ha segnato la storia religiosa del paese.

È successo a Maropati, in Calabria. Il quadro che raffigura la Madonna del Rosario ha versato lacrime di sangue per quarant’anni. Le analisi hanno confermato che si trattava di sangue umano.  A circa 12 chilometri dalla stazione ferroviaria e dall’autostrada di Rosarno (nella piana di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria) si trova Maròpati,. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

