2026 | meno cemento e più verde L’obiettivo è il risparmio del suolo

Nel 2026, Montemurlo punta a ridurre l’uso del cemento, favorendo la riqualificazione ambientale del territorio. Attraverso interventi di depaving, si mira a rendere più permeabile il suolo, migliorando la sicurezza idraulica e promuovendo la rigenerazione urbana. Questa strategia si inserisce in un percorso sostenibile volto a valorizzare il verde e a limitare l’impermeabilizzazione, contribuendo a un ambiente più equilibrato e resiliente.

Cemento in meno, verde in più. A Montemurlo gli interventi di depaving, termine inglese che indica la de-impermeabilizzazione del suolo, entrano a pieno titolo nella strategia comunale di sicurezza idraulica e rigenerazione urbana. Piccoli lavori, già conclusi, che rientrano in un piano più ampio orientato a ridurre asfalto e superfici impermeabili, recuperando terreno naturale capace di assorbire l’acqua piovana e migliorare il decoro cittadino. Uno degli interventi ha riguardato il ’Pua, percorso urbano accessibile’ di via Montalese, all’intersezione con via Petrarca. Qui è stato rimosso un vecchio cartellone pubblicitario e al suo posto è stata realizzata una nuova aiuola con un’alberatura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

