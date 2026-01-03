2025 in musica su tutto ciò che è successo

Il 2025 in musica ha visto la perdita di figure importanti come Pippo Baudo, scomparso il 16 agosto a Roma all’età di 89 anni. Conduttore e autore, ha contribuito a programmi iconici come Sanremo e Canzonissima, lasciando un’impronta significativa nel panorama musicale e televisivo italiano. Questo anno si chiude con un ricordo di un artista versatile che ha lasciato un’eredità duratura nel mondo dello spettacolo.

Milano. Il 2025 è stato segnato dai decessi di personaggi come Pippo Baudo che è venuto a mancare il 16 agosto a 89 anni a Roma, conduttore di numerosi programmi televisivi e anche musicali, prima fra tutti il festival di Sanremo, Canzonissima, Fantastico e Settevoci, e anche autore musicale, fra tutte "Donna rosa" per Nino Ferrer. Il maestro Beppe Vessicchio è deceduto l'8 novembre a 69 anni per una polmonite interstiziale precipitata molto rapidamente, particolarmente noto per il suo ruolo di direttore d'orchestra al festival di Sanremo. Il 21 novembre è venuta a mancare Ornella Vanoni per un arresto cardiocircolatorio all'età di 91 anni nella sua casa di Milano, indimenticata interprete di "Senza fine", "La musica è finita", "Domani è un altro giorno", "Una ragione di più", "Abbracciami forte", "L'appuntamento".

