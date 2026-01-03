11 Lune d' Inverno a Peccioli
Il 6 gennaio si svolge a Peccioli il secondo appuntamento di 11 Lune d'Inverno, un evento tradizionale dedicato alle celebrazioni dell’Epifania. La giornata inizia con le Note di magia della Società Filarmonica di Peccioli, seguite da un coinvolgente concerto di Bandakadabra con la Techno Brass Composer, offrendo un’esperienza musicale unica nel rispetto delle tradizioni locali.
