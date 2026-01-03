100 anni di miles davis il genio che suonava il domani

A cent’anni dalla nascita di Miles Davis, si celebra il contributo di un musicista che ha plasmato il jazz e la musica moderna. La sua capacità di anticipare i tempi e di innovare senza perdere radici, lo rende un punto di riferimento per generazioni di artisti. Un viaggio nella vita di un artista che ha sempre guardato oltre l’orizzonte, lasciando un’impronta indelebile nel panorama musicale mondiale.

Il destino del genio è vivere in anticipo. E Miles Davis, da genio incomparabile della musica, non ha mai avuto un rapporto pacifico con il presente: lo ha spesso trovato troppo lento, troppo prevedibile, troppo legato alla nostalgia. Per questo, a cent’anni dalla sua nascita, riascoltando gli innumerevoli capolavori della sua traiettoria artistica, ci accorgiamo che la sua opera non è affatto invecchiata: siamo noi che continuiamo a rincorrerla. Ancora oggi la sua musica è molto più avanti di qualsiasi tentativo di definirla. Miles Davis, da Alton, Missouri, non è stato solo un innovatore, è stato l’architetto del futuro sonoro di cui ancora oggi si percepiscono le fondamenta. 🔗 Leggi su Panorama.it

