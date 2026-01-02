Zona 30 centro storico dopo le feste si rallenta nel salotto di Roma

Dopo le festività, il centro storico di Roma si prepara a una nuova fase di mobilità. Con la conclusione dei lavori di installazione della nuova cartellonistica, l’area diventerà una vasta zona 30, promuovendo maggiore sicurezza e tranquillità nel cuore della città. Questa trasformazione mira a migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi pubblici, favorendo un ambiente più accessibile e meno congestionato per residenti e visitatori.

Il centro di Roma rallenta. Una volta terminato di realizzare la cartellonistica, il salotto della Capitale sarà una grande zona 30. Il provvedimento, adottato a novembre, diventerà realtà dopo le feste.Il centro di Roma zona 30Martedì 6 gennaio sarà una giornata speciale per Roma. Si concluderà. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Zona 30 centro storico, dopo le feste si rallenta nel salotto di Roma Leggi anche: Al centro di Roma si rallenta: da gennaio 2026 sarà tutto "zona 30" Leggi anche: Al via i lavori per la "zona 30" del centro storico, si parte da viale Mazzini Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Zona 30 centro storico, dopo le feste si rallenta nel salotto di Roma; Roma al volante, scatta il controllo: nuovi autovelox e prime multe tra polemiche e numeri; Bologna, stop alle auto ibride dei non residenti nella Ztl: cosa cambia dal 1° gennaio 2026; Il sindaco Lattuca a fine anno: Sperimentazione finita in centro storico. L'area sarà pedonale. "Zona 30 assurda e discriminatoria" - Da oggi è prevista l’entrata in vigore di un’area a traffico limitato, nella zona 30 del centro di Novellara, in virtù del Piano regionale dell’aria. ilrestodelcarlino.it Dopo Bologna anche il centro storico di Roma sarà «zona 30» - Il centro storico di Roma diventerà una «zona 30», ovvero una vasta zona con limite di velocità a 30 chilometri orari. ilsole24ore.com Rivoluzione a Roma, nel centro storico e in altre 1000strade limite velocità a 30 Km/h - Per il centro storico sarà una vera e propria rivoluzione, perché all’interno della Ztl il limite a 30 km/h sarà esteso anche a strade a scorrimento veloce, come Corso Vittorio, Via ... fanpage.it Casa in vendita – Largo Baroni Cessa (Zona Centro, Manfredonia) In pieno centro, a due passi dal Corso Manfredi e dal cuore vivo della città: tutto ciò che ti serve è davvero sotto casa! Comodissimo parcheggio proprio sotto casa — un vero lusso per - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.