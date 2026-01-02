Zohran Mamdani è ufficialmente il sindaco di New York e non le manda a dire

Zohran Mamdani è stato ufficialmente insediato come nuovo sindaco di New York. Nel suo primo discorso ha annunciato l’intenzione di lavorare per una trasformazione della città, puntando a una “nuova era” per la città. La sua amministrazione si propone di affrontare le sfide locali con un approccio innovativo, ponendo le basi per un futuro più sostenibile e inclusivo per i cittadini di New York.

Durante il suo primo discorso come sindaco in carica, Zohran Mamdani ha promesso di “reinventare” New York, promettendo “una nuova era” per la città. Il trentaquattrenne politico e socialista democratico, che un anno fa era un deputato statale praticamente sconosciuto, è il primo sindaco musulmano della metropoli, il primo di origine sud-asiatica e il primo nato in Africa. È anche il primo a prestare giuramento usando il Corano. Mamdani ha affermato che «un momento come questo capita raramente, e ancora più raro è che le persone stesse abbiano le mani sulle leve del cambiamento». Il primo cittadino ha affermato che, mentre stava scrivendo il suo discorso, molti gli avevano consigliato di abbassare le aspettative. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

