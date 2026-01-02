Zohran Mamdani è ufficialmente il sindaco di New York e non le manda a dire
Zohran Mamdani è stato ufficialmente insediato come nuovo sindaco di New York. Nel suo primo discorso ha annunciato l’intenzione di lavorare per una trasformazione della città, puntando a una “nuova era” per la città. La sua amministrazione si propone di affrontare le sfide locali con un approccio innovativo, ponendo le basi per un futuro più sostenibile e inclusivo per i cittadini di New York.
Durante il suo primo discorso come sindaco in carica, Zohran Mamdani ha promesso di “reinventare” New York, promettendo “una nuova era” per la città. Il trentaquattrenne politico e socialista democratico, che un anno fa era un deputato statale praticamente sconosciuto, è il primo sindaco musulmano della metropoli, il primo di origine sud-asiatica e il primo nato in Africa. È anche il primo a prestare giuramento usando il Corano. Mamdani ha affermato che «un momento come questo capita raramente, e ancora più raro è che le persone stesse abbiano le mani sulle leve del cambiamento». Il primo cittadino ha affermato che, mentre stava scrivendo il suo discorso, molti gli avevano consigliato di abbassare le aspettative. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Leggi anche: Zohran Mamdani, tutte le donne dietro il nuovo sindaco di New York
Leggi anche: Chi è Zohran Mamdani, il nuovo sindaco di New York dopo le elezioni 2025
Usa | Mamdani ha prestato giuramento è il nuovo sindaco New York.
Inizia ufficialmente l’era Mamdani. L’icona della sinistra giura sul Corano - Ha giurato a mezzanotte, Zohran Mamdani (foto), in un’antica stazione della metropolitana in disuso, a pochi metri dal suo ... msn.com
Zohran Mamdani ha giurato sul Corano. New York ha il suo sindaco - Pochi minuti dopo la discesa della «sfera» a Times Square, Zohran Mamdani, 34 anni, è diventato ufficialmente sindaco ... msn.com
New York, il nuovo sindaco Zohran Mamdani giura sul Corano - Mamdani, 34 anni, non solo è il primo sindaco musulmano di New York, ma anche il primo di origine sud- corrierenazionale.it
Le temperature erano glaciali - in questi giorni a New York il termometro è quasi sempre sotto zero - ma ad accompagnare il giuramento di Zohran Mamdani sono state le note di “Here comes the Sun” dei Beatles. È stato un insediamento inedito, quello del pri - facebook.com facebook
Nel suo primo giorno da sindaco, Zohran Mamdani mantiene la sua promessa e revoca in blocco numerosi ordini esecutivi del predecessore Eric Adams, tra cui l’adozione della definizione di antisemitismo dell'IHRA, giudicata giustamente illiberale e pericolo x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.