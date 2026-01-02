Zenga sui migliori portieri italiani | Italia coperta abbondantemente ma per l’Inter punterei su…

Walter Zenga analizza la situazione dei portieri italiani, sottolineando come il livello sia elevato e la rosa ampia. Pur riconoscendo la copertura generale, l’ex portiere dell’Inter esprime la sua opinione sui candidati ideali per la porta nerazzurra nella prossima stagione. In questo articolo, vengono approfonditi i suoi punti di vista e le preferenze sulla scelta del portiere più adatto a rafforzare la squadra.

Inter News 24 Zenga elogia i portieri italiani e indica i nomi che preferirebbe per la porta dell’Inter nella prossima stagione. Le parole dell’ex estremo difensore. Walter Zenga, ex portiere dell’Inter, ha risposto ad alcune curiosità dei suoi follower in merito ai migliori portieri del calcio italiano. In particolare, ha parlato dei giovani talenti italiani, senza dimenticare i portieri internazionali di spicco. «Rimango sugli italiani senza nulla togliere ai vari Maignan, Svilar, Milinkovic eccetera. Oggi l’Italia calcistica nel ruolo del portiere è coperta abbondantemente: Donnarumma, Vicario, Carnesecchi, Meret, Caprile, Di Gregorio, Falcone . 🔗 Leggi su Internews24.com

