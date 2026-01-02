Zelensky sostituirà ministro Difesa

Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato la sostituzione del ministro della Difesa, Denys Shmyhal, con Mykhailo Fedorov, attuale ministro per la Trasformazione digitale, di 34 anni. La decisione mira a rafforzare la strategia di difesa nazionale e a favorire un approccio più innovativo nella gestione delle questioni di sicurezza del paese. La scelta di Fedorov rappresenta un cambiamento significativo nel governo ucraino.

22.00 Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato di voler sostituire il ministro della Difesa, Denys Shmyhal, con Mykhailo Fedorov, l'attuale ministro per la Trasformazione digitale, che ha 34 anni. Nel suo discorso quotidiano trasmesso sui social media, il leader ucraino ha detto che "Mykhailo è molto coinvolto nelle questioni relative ai droni e sta lavorando in modo molto efficace alla digitalizzazione dei servizi e dei processi pubblici". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Ucraina: Zelensky cambia anche ministro Difesa, 'ho offerto incarico a Mikhailo Fedorov'

Leggi anche: Ucraina oggi: l’ex vice-premier in galera, l’ex ministro della Difesa in fuga, la polizia sotto accusa, Zelensky muto

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Zelensky annuncia, 'cambio il ministro della Difesa' - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha annunciato la sua intenzione di sostituire il ministro della Difesa, ... notizie.tiscali.it