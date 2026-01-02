Zelensky ora si affida agli 007 | Budanov nuovo capo di Gabinetto Indeboliremo il potenziale economico della Russia

Il presidente ucraino Zelensky ha nominato due figure di spicco dei servizi segreti come parte di un rinnovamento strategico: Budanov assume il ruolo di capo di Gabinetto. Questa scelta riflette l’intento di rafforzare le capacità di intelligence del paese, con l’obiettivo di influenzare la posizione russa e proteggere gli interessi nazionali. La mossa evidenzia l’importanza del supporto delle agenzie di sicurezza nelle dinamiche politiche e militari dell’Ucraina.

Roma, 2 gennaio 2026 – Due  ‘007’ scelti da Zelensky per ricoprire posizioni strategiche per l’Ucraina. Il capo dei servizi segreti  Oleh Ivaschenko assumerà la guida del servizio di intelligence militare HUR a Kiev, mentre il generale Kyrylo Budanov  – considerato il ptenziale rivale del presidente ucraino in caso di elezioni – diventerà capo di gabinetto.  "L'Ucraina ha bisogno di concentrarsi maggiormente sulle questioni di sicurezza" e "sul percorso diplomatico", è stata la spiegazione data da Volodymy Zelensky alla sua decisione. Una mossa che rimescola le carte ai piani più alti dell'apparato politico e che arriva in un momento particolarmente delicato per il governo ucraino, tra difficili trattative di pace e una guerra che intanto non conosce tregua. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

