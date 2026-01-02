Zelensky ora si affida agli 007 | Budanov nuovo capo di Gabinetto Indeboliremo il potenziale economico della Russia

Il presidente ucraino Zelensky ha nominato due figure di spicco dei servizi segreti come parte di un rinnovamento strategico: Budanov assume il ruolo di capo di Gabinetto. Questa scelta riflette l’intento di rafforzare le capacità di intelligence del paese, con l’obiettivo di influenzare la posizione russa e proteggere gli interessi nazionali. La mossa evidenzia l’importanza del supporto delle agenzie di sicurezza nelle dinamiche politiche e militari dell’Ucraina.

Roma, 2 gennaio 2026 – Due ‘007’ scelti da Zelensky per ricoprire posizioni strategiche per l’Ucraina. Il capo dei servizi segreti Oleh Ivaschenko assumerà la guida del servizio di intelligence militare HUR a Kiev, mentre il generale Kyrylo Budanov – considerato il ptenziale rivale del presidente ucraino in caso di elezioni – diventerà capo di gabinetto. "L'Ucraina ha bisogno di concentrarsi maggiormente sulle questioni di sicurezza" e "sul percorso diplomatico", è stata la spiegazione data da Volodymy Zelensky alla sua decisione. Una mossa che rimescola le carte ai piani più alti dell'apparato politico e che arriva in un momento particolarmente delicato per il governo ucraino, tra difficili trattative di pace e una guerra che intanto non conosce tregua. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Zelensky ora si affida agli 007: Budanov nuovo capo di Gabinetto. “Indeboliremo il potenziale economico della Russia” Leggi anche: Zelensky ha scelto il nuovo capo di gabinetto: è Kyrylo Budanov, il capo dell’intelligence ucraina Leggi anche: Ucraina, Zelensky sceglie Budanov come braccio destro. È il capo degli 007 Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Zelensky ora si affida agli 007: Budanov nuovo capo di Gabinetto. “Indeboliremo il potenziale economico della Russia” - Considerato un potenziale rivale del presidente ucraino in caso di elezioni, il generale guiderà l’amministrazione di Kiev. quotidiano.net

Zelensky a Roma, la cronaca della giornata - Il presidente Zelensky ha affermato che se la sicurezza delle urne sarà garantita, anche con l'aiuto degli alleati, le elezioni nel suo Paese potrebbero tenersi già nei prossimi 60- ansa.it

Zelensky dopo incontri con leader Ue: «Al lavoro per inviare domani agli Usa piano di pace aggiornato» - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha detto durante una conferenza stampa online che Kiev è pronta a una “tregua energetica” con la Russia, se anche Mosca lo fosse. ilsole24ore.com

Il viaggio di Zelensky in Florida segna una nuova accelerazione dei contatti diplomatici sul conflitto ucraino, in un momento in cui il piano di pace promosso dagli Stati Uniti appare vicino a una definizione ma ancora privo di un consenso pieno. Garanzie di sic - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.