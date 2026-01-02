Zelensky cambia il ministro della Difesa | chi è il 34enne Mykhailo Fedorov che ora prende il posto di Shmyhal
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato la nomina di Mykhailo Fedorov come nuovo ministro della Difesa, sostituendo Denys Shmyhal. Fedorov, 34 anni, attualmente ricopre il ruolo di responsabile del ministero per la Trasformazione digitale. Questa decisione segna un cambiamento significativo nella leadership militare dell’Ucraina, con un giovane dirigente al centro delle recenti strategie di riforma e rafforzamento del settore.
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato l’intenzione di sostituire l’attuale ministro della Difesa Denys Shmyhal, indicando come suo successore Mykhailo Fedorov, 34 anni, oggi alla guida del ministero per la Trasformazione digitale. L’annuncio è arrivato nel consueto messaggio serale del capo dello Stato diffuso sui social. Zelensky non ha fornito una spiegazione dettagliata delle ragioni politiche della scelta, ma si è limitato a sottolineare il profilo operativo del possibile nuovo ministro: «Mykhailo è molto coinvolto nelle questioni relative ai droni e sta lavorando in modo molto efficace alla digitalizzazione dei servizi e dei processi pubblici», ha dichiarato. 🔗 Leggi su Open.online
