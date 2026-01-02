Zelensky | Budanov al posto di Yermak

Il presidente ucraino Zelensky ha incontrato Kyrylo Budanov e gli ha proposto di assumere la guida dell’Ufficio del Presidente. La proposta rappresenta un possibile cambiamento nella struttura amministrativa del governo ucraino, con l’obiettivo di rafforzare la gestione strategica e le decisioni politiche. La decisione sarà valutata nei prossimi giorni, mentre l’attuale scenario politico si prepara a eventuali sviluppi.

Scandalo corruzione in Ucraina, Zelensky sceglie Budanov al posto di Yermak - Volodymyr Zelensky ha nominato il capo dell’intelligence di Kiev Kyrylo Budanov, 36 anni, nuovo responsabile dell’ufficio presidenziale al posto di Andriy Yermak, dimessosi lo scorso novembre nell’amb ... strettoweb.com

Budanov braccio destro di Zelensky: il capo delle spie militari sostituirà Yermak. Ecco perché - Enigmatico, sopravvissuto ad attentati, vive con un pezzo di proiettile conficcato vicino al cuore. repubblica.it

Budanov al posto di Yermak: altro che pace, Kiev sceglie la GUERRA totale

Ucraina: Zelensky nomina il capo dell'intelligence Kyrylo Budanov come nuovo capo gabinetto x.com

Zelensky ha scelto l’attuale capo dell’intelligence militare, il generale Kyrylo Budanov, come suo nuovo capo di gabinetto: prenderà il posto dell'influente Andriy Yermak, che si era dimesso per un grosso scandalo di corruzione - facebook.com facebook

