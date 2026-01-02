Zalone domina anche Capodanno | è nella Top 10 dei maggiori incassi di sempre

Il successo di Checco Zalone si conferma anche a Capodanno, piazzandosi tra i primi dieci film più redditizi di sempre. Con

Buen Camino continua la sua corsa. Il nuovo film di Checco Zalone, diretto da Gennaro Nunziante, continua a macinare incassi e a infrangere record, confermandosi ancora una volta come un vero e proprio fenomeno popolare del nostro cinema. Con 5,1 milioni di euro guadagnati il primo gennaio, ha sfiorato il record assoluto per un Capodanno nelle sale italiane, fermandosi al terzo posto dietro solo a Tolo Tolo e Quo Vado?, entrambi però al debutto. Superati i 41 milioni di euro complessivi dal giorno dell’uscita: in appena una settimana, grazie a più di 5 milioni di spettatori, ha totalizzato ben 41. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Zalone domina anche Capodanno: è nella Top 10 dei maggiori incassi di sempre Leggi anche: Buen Camino di Checco Zalone domina il box office: incassi record in quattro giorni Leggi anche: Busto in marmo in un cinema salentino per Checco Zalone che riceve anche il plauso degli urologi "Buen camino" di record in record d'incassi, anche a San Silvestro Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Botti di inizio anno per Checco Zalone! Buen Camino è ancora inarrestabile - Buen Camino di Checco Zalone ancora primo al box office di Capodanno 2026: record sfiorato per il nuovo film dell'attore pugliese ... bestmovie.it

