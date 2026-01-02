Yungblud e gli Smashing Pumpkins collaborano per una nuova interpretazione di “Zombie”. La versione rivisitata presenta atmosfere più dark, mantenendo l’essenza originale del brano. Questa collaborazione unisce due artisti di generi differenti, offrendo un’inedita prospettiva sulla canzone. La release rappresenta un incontro tra musica contemporanea e alternative, arricchendo il repertorio di entrambi con un’inedita versione di un brano iconico.

Yungblud ha unito le forze con gli Smashing Pumpkins per una rivisitazione più dark del suo successo Zombie. Come annunciato in precedenza dal cantautore britannico, lo speciale featuring e il relativo video sono stati pubblicati oggi, venerdì 2 gennaio. «Zombie con gli Smashing Pumpkins in uscita in tutto il mondo a mezzanotte», aveva scritto su Instagram, condividendo una foto che lo ritrae insieme al frontman della band, Billy Corgan. «Video musicale in uscita domani. Buon anno». Il post include scatti in bianco e nero di Yungblud, il cui vero nome è Dominic Harrison, insieme agli altri membri dei Pumpkins, oltre a un’istantanea di lui che si scatena con Corgan. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Yungblud collabora con gli Smashing Pumpkins per una nuova versione di “Zombie”

Leggi anche: Netflix, nuova serie imperdibile con gli zombie per gli amanti dell’horror: tensione continua

Leggi anche: Netflix potenzia il suo horror con una nuova versione dell’adattamento di Oscar Wilde

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Yungblud, pubblicata una nuova versione di “Zombie” con gli Smashing Pumpkins. Ascoltala qui - Il rocker inglese: "Quando stavo lavorando a “Zombie” stavo davvero canalizzando Siamese Dream: la tristezza e la malinconia mescolate all’aggressività delle chitarre di Billy" ... virginradio.it