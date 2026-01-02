WWE | The Rock potrebbe disputare un ultimo match durante WrestleMania 43 a Riyadh ?

The Rock non indosserà i suoi stivali per WrestleMania 42, ed ormai questo è chiaro a tutti, ma c'è già una proposta importante sul tavolo per WrestleMania 43 a Riyadh, in Arabia Saudita, che potrebbe segnare il capitolo finale della sua carriera su un ring WWE. Secondo Andrew Baydala, The Rock è tornato a trattare con la WWE, ma non per WrestleMania 42. Il vero obiettivo è WrestleMania 43, che si terrà a Riyadh, in Arabia Saudita, nel 2027. WrestleMania 43 potrebbe essere l'ultimo incontro della leggendaria carriera di The Rock, anche se lui non ne è ancora convinto del tutto. "Prima che questi rumors tornino a diffondersi, The Rock NON combatterà a #WrestleMania quest'anno.

La leggenda della WWE The Rock riflette sulle sue origini nel wrestling - Fan e addetti ai lavori erano certi che Johnson sarebbe apparso almeno fino a WrestleMania 41, che si è tenuto a Las Vegas, ma è completamente scomparso dalla TV e non è stato nemmeno presente allo ... worldwrestling.it

WWE: John Cena spiega perché l’addio di The Rock e Travis Scott non ha rovinato il suo Farewell Tour - John Cena ha spiegato che la scomparsa di The Rock e Travis Scott dalla programmazione WWE dopo Elimination Chamber non ha rovinato il suo Farewell Tour, ma ha costretto tutti a ripensare i piani, gen ... zonawrestling.net

