WWE | Natalya non si ritira smentiti i rumor sull’addio della veterana

Recenti rumor avevano suggerito un possibile ritiro di Natalya dal wrestling professionistico e un suo impegno esclusivo nell’allenamento dei giovani talenti. Tuttavia, la wrestler canadese ha chiarito che non si tratta di un addio alle competizioni, confermando la propria presenza attiva nel roster WWE. Questa precisazione mette fine alle speculazioni e rassicura i fan sulla sua futura partecipazione alle attività del circuito.

Nelle ultime ore si erano diffusi rumor riguardanti un possibile ritiro di Natalya dal wrestling attivo, con l'ipotesi che la veterana della WWE avrebbe abbandonato il ring per dedicarsi esclusivamente all'allenamento dei giovani talenti. A fare chiarezza sulla questione è stato il giornalista Sean Ross Sapp attraverso Fightful.com, che ha smentito categoricamente queste voci: Natalya non ha alcuna intenzione di ritirarsi. Il lavoro di Natalya nella Hart Dungeon con Maxxine Dupri. Che Natalya sia un punto di riferimento per le nuove generazioni di wrestler è un fatto ormai consolidato. L'attuale WWE Women's Intercontinental Champion Maxxine Dupri ha ricevuto il suo allenamento proprio dalla nipote di Bret Hart nella celebre Hart Dungeon, in preparazione al suo regno titolato.

