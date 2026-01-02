WRC – Ford e M-Sport avanti insieme

Ford e M-Sport continuano il loro percorso nel WRC, una collaborazione che dura da oltre trent’anni. Richard Millener ha chiarito che il team intende mantenere questa partnership, escludendo future collaborazioni con altri costruttori. Questa relazione stabile rappresenta una base solida per le sfide a venire nel campionato mondiale rally, confermando l’impegno di entrambe le realtà nel mantenere un progetto condiviso e duraturo.

Una storia lunga trent'anni che guarda ancora al futuro nel WRC. Richard Millener smentisce la possibilità di proseguire l'attività con altri costruttori. Il legame tra M-Sport e Ford continua. A ribadirlo con chiarezza è stato il team principal Richard Millener, che ha confermato come l'obiettivo primario della struttura di Cockermouth sia quello di proseguire il . Il legame tra M-Sport e Ford resta un punto fermo nei piani futuri del team britannico nel Campionato del Mondo Rally. A chiarirlo in modo netto è stato il team principal Richard Millener, che ha confermato come la priorità assoluta della struttura di Dovenby

