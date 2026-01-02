World cup Gp di Mechelen trionfa Thomas Pezzoli non brilla

Il GP di Mechelen, ultima tappa della Fei World Cup 2025, si è concluso con la vittoria di Gilles Thomas, qualificato da DN. L’atleta belga ha mostrato una prestazione solida, mentre Pezzoli non è riuscito a distinguersi come nelle precedenti tappe. La competizione si è confermata un momento importante nel circuito internazionale, offrendo spunti di riflessione sulle performance dei principali protagonisti della stagione.

Il belga Gilles Thomas (Qualista DN) ha firmato ieri a Mechelen il GP ultima tappa 2025 della Fei World Cup (h. 1.60 m), nel quale nessun concorrente è riuscito a realizzare doppio netto. Thomas ha infatti vinto con 04 penalità nei due giri, stesso score del 2° e del 3° classificati, nell’ordine lo svedese Marcus Westergren (Airco de L Esprit Z) e il tedesco Patrick Stuhlmeier (Baloutaire PS), tutti classificati in base al tempo. Il girone di andata della Coppa del Mondo Europa Ovest si chiude con la classifica generale condotta dal belga Willem Greve (52 punti) – 5° in questa tappa – davanti all’austriaco Max Kuhner (45) e al tedesco Daniel Deusser (36). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - World cup. Gp di Mechelen trionfa Thomas. Pezzoli non brilla Leggi anche: L’azzurra, con Jappeloup, punta la qualificazione al Gp di martedì. Pezzoli, parte la missione gara-clou alla World Cup di Mechelen Leggi anche: Equitazione: Gilles Thomas non sbaglia a Mechelen. Suo il successo nella Jumping World Cup Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. World Cup 2025/2026: giro di boa con la tappa di Mechelen; Mechelen: brilla Clara Pezzoli; World cup. Gp di Mechelen trionfa Thomas. Pezzoli non brilla; L’azzurra, con Jappeloup, punta la qualificazione al Gp di martedì. Pezzoli, parte la missione gara-clou alla World Cup di Mechelen. World cup. Gp di Mechelen trionfa Thomas. Pezzoli non brilla - Il belga Gilles Thomas (Qualista DN) ha firmato ieri a Mechelen il GP ultima tappa 2025 della Fei World Cup (h. sport.quotidiano.net

Equitazione: la belga Larissa Pauluis vince nel Grand Prix di dressage a Mechelen - 2026, relativa alla Western European League, si è ufficialmente aperta a Mechelen, dove è andato in ... oasport.it

Equitazione, a Mechelen vince ancora Larissa Pauluis: profeta in Patria nel freestyle di dressage - A Mechelen, dove si è conclusa la quinta tappa della FEI Dressage World Cup 2025- oasport.it

World Cup 2025/2026: giro di boa con la tappa di Mechelen - ilportaledelcavallo.it/p=81856 x.com

Gilles Thomas (BEL) ha conquistato questo pomeriggio una vittoria memorabile nella Longines FEI Jumping World Cup™ di Mechelen: - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.