Wonder Man | Il nuovo trailer italiano della nuova serie Marvel

Dopo il trailer internazionale rilasciato ieri, Disney+ ha appena pubblicato la versione italiana del trailer di Wonder Man, la nuova serie Marvel Spotlight con Yahya Abdul-Mateen II nei panni di Simon Williams. L’attore candidato all’Emmy interpreta l’aspirante attore hollywoodiano che ottiene super-poteri e diventa il supereroe Wonder Man, in una storia che mescola azione, satira dell’industria del cinema e toni da buddy comedy. La serie, creata da Destin Daniel Cretton e Andrew Guest (con Guest showrunner), debutterà su Disney+ dal 28 gennaio 2026 e farà parte della “Fase Sei” dell’MCU, con un approccio più “grounded” rispetto ai grandi eventi. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

