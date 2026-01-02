Il nuovo trailer di Wonder Man, disponibile su Disney+ dal 28 gennaio, offre uno sguardo ai poteri del protagonista interpretato da Yahya Abdul-Mateen II. La serie, che vede anche la partecipazione di Ben Kingsley, approfondisce la storia e le capacità del personaggio nel contesto dell'universo Marvel. Un'anticipazione che permette di conoscere meglio questa nuova aggiunta alla continuity Marvel, in attesa dell'uscita ufficiale.

Arriverà il 28 gennaio in streaming su Disney+ la nuova serie con protagonista l'attore Yahya Abdul-Mateen II e Ben Kingsley. I fan del mondo dei supereroi dovranno attendere il 28 gennaio prima di vedere sugli schermi di Disney+ la nuova serie Wonder Man, di cui online è stato condiviso un trailer ricco di anticipazioni. Gli otto episodi del progetto targato Marvel Television avranno come protagonisti gli attori Yahya Abdul Mateen II e Ben Kingsley, che ritorna nel MCU dopo aver recitato in alcuni film. Cosa racconterà la serie Wonder Man Come anticipa anche il nuovo video promozionale diffuso online, Wonder Man vede impegnato Yahya Abdul-Mateen II nel ruolo di Simon Williams, che cerca di ottenere la parte di Wonder Man, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Wonder Man: il nuovo trailer della serie Marvel svela i poteri del protagonista

