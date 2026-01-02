William e Kate | un uomo ha provato ad introdursi nella loro residenza arrestato

A Londra, un uomo di 39 anni è stato arrestato dopo aver tentato due volte di introdursi nella residenza di William e Kate. L'episodio ha suscitato preoccupazione nella capitale britannica, sottolineando l'importanza della sicurezza delle figure pubbliche. L’arresto è stato confermato dalle autorità, che stanno indagando sulle motivazioni dell’individuo.

Paura a Londra dove un uomo di 39 anni è stato arrestato dopo che ha provato ad introdursi per ben due volte nella residenza di William e Kate.

