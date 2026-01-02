Will Smith denunciato per presunte molestie | a citarlo in giudizio è un violinista

Il violinista, che ha preso parte al Based on a true story: 2025 tour, ha denunciato l'attore statunitense e la sua società per poi essere licenziato.

Will Smith denunciato per molestie sessuali. L’accusa del violoncellista Brian King Joseph: “Ho temuto che qualcuno entrasse nella mia stanza per violentarmi” - L'artista sostiene che Smith lo stesse predisponendo per sfruttamento sessuale e descrive una serie di eventi traumatici ... ilfattoquotidiano.it

“Ho denunciato le molestie sessuali subite nel tour di Will Smith e lui mi ha licenziato”: la replica del cantante - Will Smith e la sua agenzia sono stati accusati di licenziamento senza giusta causa e ritorsione dopo una denuncia per molestie sessuali ... fanpage.it

Will Smith è stato accusato di molestie sessuali da Brian King Joseph poco prima di Capodanno, secondo quanto riportato dai documenti ottenuti da Fox News Digital. Joseph, violinista professionista, sostiene nella denuncia che Smith lo avrebbe «deliberata - facebook.com facebook

