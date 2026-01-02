Will Smith citato in giudizio per molestie sessuali a un violinista

Will Smith è stato citato in giudizio dal violinista Brian King Joseph, partecipante al suo tour 'Based on a True Story: 2025 Tour'. La causa riguarda accuse di molestie sessuali, che sono attualmente oggetto di procedimento legale. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, ponendo l’accento su questioni legate al comportamento e alle responsabilità degli artisti pubblici.

Will Smith denunciato per molestie sessuali. L’accusa del violoncellista Brian King Joseph: “Ho temuto che qualcuno entrasse nella mia stanza per violentarmi” - L'artista sostiene che Smith lo stesse predisponendo per sfruttamento sessuale e descrive una serie di eventi traumatici ... ilfattoquotidiano.it

