White Rex è vivo | la clamorosa beffa ai servizi segreti russi

White Rex torna a fare notizia, svelando una vicenda in cui un piccolo gruppo ha saputo sorprendere i servizi segreti russi. La storia delle operazioni militari è ricca di episodi in cui forze inferiori hanno messo in difficoltà potenze più grandi, dimostrando come l’ingegno e la strategia possano fare la differenza anche in situazioni critiche.

Nella storia delle operazioni militari sono state numerose le beffe  da parte di un esercito, spesso inferiore di unità, ad un altro, espressione di un impero o comunque di una potenza. Noi italiani siamo stati protagonisti di un evento celebre nella storia, quello della Beffa di Buccari. Oggi, nello scenario della moderna guerra ibrida dove i servizi segreti di tutto il mondo lavorano con tecnologie avanzatissime, le cyber-beffe hanno ormai soppiantato anche le incursioni fisiche più ardite. Questo è infatti il caso della beffa che i servizi segreti ucraini hanno servito agli omologhi russi, nel caso della – ormai non più tanto – presunta morte di Denis “ White Rex ” Kapustin. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

