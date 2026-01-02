West la polemica dell’anno FI | Teatrino dell’assurdo

La recente polemica intorno a West ha suscitato molte discussioni, con il Movimento 5 Stelle che ha commentato definendola un “teatrino dell’assurdo”. La vicenda, infatti, riguarda un evento musicale organizzato da privati, ma ha generato divisioni e polemiche che sembrano eccessive rispetto alla sua reale portata. Un confronto che mette in luce come spesso si amplifichino questioni di scarso rilievo, rischiando di distogliere l’attenzione dai problemi più importanti.

"Diciamolo chiaramente: questa vicenda è ridicola. Ci si divide come se dovessimo decidere le sorti della civiltà occidentale, quando parliamo semplicemente di un concerto organizzato da privati ". E' il gruppo dirigente reggiano di Forza Italia a prendere posizione, stavolta, sulla querelle legata al concerto di Kanye West previsto per il 18 luglio 2026. Sotto accusa ci sono le sue simpatie 'hitleriane', palesate anche nei testi delle canzoni. Ma l'eventone non è in discussione, almeno fino a oggi. E lo scontro politico? Dopo le distanze prese da Massari, è la volta di Forza Italia. "Il ridicolo raggiunge l'apice quando guardiamo all'amministrazione comunale.

