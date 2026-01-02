Welfare scuola assistenza sanitaria integrativa | firmato il CCNI definitivo Requisiti e regole di adesione

È stato firmato il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) per il welfare scolastico, con una dotazione di 320 milioni di euro. L’accordo prevede l’assistenza sanitaria integrativa gratuita per il personale di ruolo e i supplenti con contratti fino al 30 giugno o 31 agosto. Le regole di adesione e i requisiti saranno definiti in prossimità dell’avvio, previsto dopo la gara europea.

Firmato il CCNI da 320 milioni che garantisce l'assistenza sanitaria gratuita al personale di ruolo e ai supplenti con contratto al 30 giugno o 31 agosto, con avvio previsto dopo la gara europea. L'adesione è volontaria: unica per i dipendenti a tempo indeterminato, mentre i precari dovranno rinnovarla ad ogni incarico tramite apposita piattaforma.

Che cos’è il welfare sanitario annunciato dal ministro Valditara? - Scopri il welfare sanitario obbligatorio per il personale della scuola nel 2026. informazionescuola.it

