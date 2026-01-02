Walter Nudo | Ero drogato di sesso andavo con le donne e poi le cancellavo In loro cercavo mia madre

Walter Nudo condivide il suo percorso di vita, rivelando le difficoltà vissute fin dall’infanzia. In un’intervista con Nunzia De Girolamo, l’attore racconta di aver affrontato problemi come dipendenza e pensieri suicidi già a 12 anni, collegando le sue esperienze ai traumi infantili e alle emozioni profonde che lo hanno accompagnato nel tempo. Un racconto che offre uno sguardo sincero sulla sua crescita e sulle sfide superate.

Walter Nudo: “Ero drogato di sesso, andavo con le donne e poi non volevo vederle più” - L’attore ospite di Nunzia De Girolamo a “Ciao Maschio” nella puntata in onda sabato 3 gennaio alle 17,05 su Rai 1 ... msn.com

Walter Nudo: "Ero drogato di sesso, andavo anche con tre o quattro donne in poche ore" - Ospite di 'Ciao Maschio', ripercorre un’infanzia segnata da fragilità e incomprensioni: "C’è stato un momento in cui credevo che il mondo fuori sarebbe stato migliore anche senza di me" Walter Nudo si ... adnkronos.com

#CiaoMaschio Condotto da @N_DeGirolamo Ospiti: Tommaso Cerno Walter Nudo e Memo Remigi Tema: la vanità In studio come sempre le Swingeresse e Edoardo Tavassi che duetterà con Memo Remigi in una rivisitazione free style di "Innamorati a Mila x.com

Walter Nudo torna a raccontarsi, ma questa volta senza filtri - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.