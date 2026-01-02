Walter Nudo | Andavo con le donne per cercare mia madre

Walter Nudo ha recentemente condiviso un aspetto significativo della sua vita, rivelando come il suo rapporto con le donne fosse legato alla ricerca di affetto materno. Ospite a Ciao Maschio, l’attore ha spiegato come questa esigenza abbia influenzato alcune sue scelte personali. L’articolo approfondisce questa confessione e il suo percorso di consapevolezza, offrendo uno sguardo sincero su temi di relazioni e desiderio di affetto.

Walter Nudo: "Ero drogato di sesso, andavo anche con tre o quattro donne in poche ore" - Ospite di 'Ciao Maschio', ripercorre un’infanzia segnata da fragilità e incomprensioni: "C’è stato un momento in cui credevo che il mondo fuori sarebbe stato migliore anche senza di me" Walter Nudo si ... adnkronos.com

Walter Nudo: “Ero drogato di sesso, andavo con le donne e poi non volevo vederle più” - L’attore ospite di Nunzia De Girolamo a “Ciao Maschio” nella puntata in onda sabato 3 gennaio alle 17,05 su Rai 1 ... msn.com

#CiaoMaschio Condotto da @N_DeGirolamo Ospiti: Tommaso Cerno Walter Nudo e Memo Remigi Tema: la vanità In studio come sempre le Swingeresse e Edoardo Tavassi che duetterà con Memo Remigi in una rivisitazione free style di "Innamorati a Mila x.com

Walter Nudo torna a raccontarsi, ma questa volta senza filtri - facebook.com facebook

