Vuelle: l’Urania per iniziare l’anno di corsa Dopo due anni, il calendario del girone di ritorno in A2 si presenta con un format asimmetrico, simile a quello adottato dalla Serie A. Questo approccio modifica l’ordine delle sfide e richiede una nuova pianificazione per la squadra. La ripresa delle attività avviene quindi con un ritmo diverso, offrendo opportunità e sfide inedite per affrontare al meglio la seconda parte della stagione.

Si riparte. Come da due anni a questa parte, seguendo l’esempio della serie A, il calendario del girone di ritorno in A2 è asimmetrico, cioè non rispecchia l’andamento dell’andata. Per cui la Vuelle non ripartirà da Livorno, come sarebbe stato nel caso di un calendario tradizionale, bensì in casa contro l’ Urania Milano (domenica, ore 18). Sicuramente un atterraggio più morbido, prima di tutto perché l’anno nuovo inizia fra le mura amiche e poi perché i lombardi al momento non coltivano le stesse velleità dei labronici, che sono a -4 dalla vetta, mentre Gentile e compagni veleggiano nella zona medio-bassa della classifica a quota 14 punti, con 7 vittorie e 12 sconfitte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

