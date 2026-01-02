Vomero investito mentre attraversa sulle strisce | ferito in ospedale Un'ora per i soccorsi

Un uomo è stato investito in via Paisiello al Vomero, vicino allo stadio Collana, mentre attraversava sulle strisce pedonali. L’incidente ha richiesto circa un'ora per l’arrivo dei soccorsi, sollevando polemiche sulla tempestività dell’intervento. Le condizioni della vittima sono attualmente monitorate in ospedale. La vicenda evidenzia le criticità nei tempi di risposta delle emergenze nella zona.

"Salve deputato, Le scrivo per testimoniare una situazione vergognosa. Al Vomero in Via paisiello, intorno alle 12 un anziano signore è stato investito. È rimasto sul selciato in attesa di una autoambulanza del 118 per oltre 60 minuti, peraltro sotto la pioggia. A - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.