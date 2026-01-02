Vomero investito mentre attraversa sulle strisce | ferito in ospedale Un'ora per i soccorsi

Un uomo è stato investito in via Paisiello al Vomero, vicino allo stadio Collana, mentre attraversava sulle strisce pedonali. L’incidente ha richiesto circa un'ora per l’arrivo dei soccorsi, sollevando polemiche sulla tempestività dell’intervento. Le condizioni della vittima sono attualmente monitorate in ospedale. La vicenda evidenzia le criticità nei tempi di risposta delle emergenze nella zona.

Incidente stradale in via Paisiello al Vomero, vicino allo stadio Collana. Investito un uomo. Polemiche sui tempi dei soccorsi, Borrelli (Avs): "Un'ora per l'ambulanza". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

