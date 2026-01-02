Volley serie A1 femminile San Giovanni missione salvezza | Uniti per raggiungere l’obiettivo

La squadra di San Giovanni affronterà le ultime nove giornate di Serie A1 femminile con l’obiettivo di mantenere la categoria. Per raggiungere la salvezza, è necessario ottenere almeno quattro vittorie, consolidando la posizione in classifica. La determinazione e l’impegno del gruppo saranno fondamentali per affrontare questa sfida, in un percorso che richiede unità e concentrazione per scongiurare la retrocessione diretta.

San Giovanni ci crede: servono almeno quattro vittorie 'piene' nelle prossime nove partite per arrivare almeno al terz'ultimo posto e scongiurare la retrocessione diretta. A dicembre, però, qualche punto di troppo per strada è stato lasciato. "Abbiamo vinto con Bergamo – commenta il coach Massimo Bellano – ma forse ci aspettavamo di avere uno o due punti in più in classifica in questo momento. Ora però conterà pensare partita dopo partita, e noi ci crediamo". La prima gara del 2026, domenica in trasferta contro le campionesse del mondo di Scandicci, sarà durissima. Ma poi ci sarà un trittico decisivo dal 10 al 20 gennaio con Macerata (in casa), Cuneo (in trasferta) e Firenze (in casa).

