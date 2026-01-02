Volley femminile sarà un’Italia rivoluzionata in Nations League 2026 | tutte le possibili nuove convocate di Velasco

La Volleyball Nations League 2026 si avvicina e l’Italia femminile si prepara a una possibile rivoluzione. Con il nuovo ciclo, molte giocatrici potrebbero fare il loro debutto sotto la guida di coach Velasco. Questa fase rappresenta un’opportunità per rinnovare la squadra e valutare nuove convocate, nel tentativo di rafforzare la competitività e proiettare il volley italiano verso obiettivi più ambiziosi.

La Volleyball Nations League 2026 potrebbe rappresentare per l'Italia femminile molto più di un semplice appuntamento di calendario. Dopo stagioni dense di impegni e successi, il commissario tecnico Julio Velasco è orientato a gestire con attenzione i carichi di alcune colonne della Nazionale, aprendo così spazio a un gruppo allargato di atlete chiamate a formare il bacino delle possibili alternative alle titolari. Non si tratta di una vera rifondazione – molte leader sono giovani e hanno davanti almeno un altro ciclo olimpico – ma di un passaggio chiave per allargare la profondità della rosa. Giocatrici come Alessia Orro, Paola Egonu, Myriam Sylla, Anna Danesi e Sarah Fahr restano il cuore del progetto azzurro, ma la VNL può diventare il laboratorio ideale per testare nuove soluzioni.

