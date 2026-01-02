Volley femminile la Serie A1 riparte forte nel 2026 | Conegliano-Novara il clou della 18ma giornata

La 18ª giornata della Serie A1 femminile di volley si apre nel 2026, con incontri ricchi di contenuti tecnici e strategici. Conegliano e Novara si preparano a sfidarsi in uno degli appuntamenti più attesi, in un contesto di consolidamento delle posizioni in classifica. Dopo i quarti di finale di Coppa Italia, il campionato prosegue con un quadro sempre più definito delle squadre in lizza per le prime posizioni.

La 18ª giornata della Serie A1 Tigotà apre il nuovo anno con un turno carico di contenuti tecnici ed emotivi, arrivando a ridosso dei quarti di finale di Coppa Italia disputati in settimana e con una classifica che inizia a delineare in modo sempre più chiaro le gerarchie del campionato. Il weekend del 3 e 4 gennaio rappresenta uno snodo importante non solo per la corsa ai playoff, ma anche per valutare la tenuta fisica e mentale delle squadre reduci da impegni ravvicinati e partite ad altissima intensità. Si parte sabato alle 18 con Cbf Balducci HR Macerata – Numia Vero Volley Milano, sfida che arriva pochi giorni dopo due partite dispendiose per entrambe.

