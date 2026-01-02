Volley Alessandro Michieletto è il miglior giocatore al mondo

Alessandro Michieletto si è distinto come il miglior giocatore di pallavolo maschile nel 2025. Riconosciuto per le sue capacità tecniche e il suo contributo in campo, Michieletto rappresenta un punto di riferimento per il volley italiano e internazionale. La sua prestazione ha portato Trento a riconoscimenti importanti, consolidando la sua posizione tra i atleti di vertice nel panorama mondiale della pallavolo.

La notizia è di quelle che fanno brillare Trento e il suo pubblico: Alessandro Michieletto è il miglior giocatore di pallavolo maschile del 2025. Un riconoscimento di assoluto prestigio che certifica, una volta di più, la statura internazionale dell’attaccante dell’Itas Trentino, protagonista di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

De Gennaro e Michieletto eletti migliori pallavolisti del 2025 | è dominio Italia tra donne e uomini.

Italvolley, De Gennaro e Michieletto premiati come migliori pallavolisti del 2025 - Monica De Gennaro, una delle trascinatrici dell'Italia femminile al Mondiale di quest'anno, e Alessandro Michieletto, protagonista dell'Italvolley maschile, sono stati eletti come migliori ... sport.sky.it